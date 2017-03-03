03 марта ожидаются следующие события – Челябинск

Публикации за 03.03.17

03.03.2017, пятница

10:30 Челябинск – Пресс-тур в челябинскую областную больницу и детскую областную больницу, приуроченный к Международному дню охраны здоровья уха и слуха, для освещения работы современных Центров слуха (место сбора: правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27 )

11:00 Челябинск – Круглый стол «Баланс интересов между производителем, торговыми сетями и покупателями – залог эффективного развития рынка продовольственных товаров в Челябинской области» (Законодательное Собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114, 3 этаж, конференц-зал):

12:00 Челябинск – Торжественная церемония закрытия IV регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Южный Урал 2016-2017 (ДУМ «Смена», ул. Горького, 38)

13:00 Челябинск – Расширенная коллегия министерства по физической культуре и спорту Челябинской области (ЛД «Уральская молния», ул. Труда 187-«а» )

Челябинск. Другие новости 02.03.17

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