06 марта ожидаются следующие события – Челябинск

Публикации за 06.03.17

06.03.2017, понедельник

09:00 Челябинск – Расширенное аппаратное совещание администрации Челябинска с участием главы города Евгения Тефтелева (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж)

11:00 Челябинск – Прямая линия с главным врачом Центра медицины сна, врачом-кардиологом, сомнологом, специалистом по респираторной поддержке Натальей Белинской (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

15:00 Челябинск – Отчет губернатора Челябинской области Бориса Дубровского по итогам 2016 года и планах на текущий год (ул. Кирова, 114, большой зал законодательного собрания, 3 этаж)

Челябинск. Другие новости 05.03.17

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