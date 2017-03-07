NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

Анонсы событий,

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 07.03.17

07 марта ожидаются следующие события – Челябинск

07 марта ожидаются следующие события – Челябинск

07.03.2017, вторник

  • 09:00 Челябинск – Выездной мониторинг экспертов регионального отделения ОНФ на озере Увильды с целью устранения нарушений, связанных с ограничением свободного доступа к береговой полосе водоемов, выявленных ранее (отъезд от челябинского отделения ОНФ, ул. Цвиллинга, 20)
  • 09:30 Челябинск – Прием главы Челябинска Евгения Тефтелева, посвященный Международному женскому дню (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 401 кабинет)
  • 10:30 Челябинск – Пресс-тур в новое гинекологическое отделение областной больницы №2 (место сбора: правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)
  • 11:00 Челябинск – Заседание Челябинской городской Думы (пл. Революции, 2, 5 этаж, конференц-зал)
  • 11:00 Челябинск – Получение загранпаспорта через портал госуслуг (отдел миграции УМВД России по Челябинской области, ул. Плеханова, 1-«в»)

Челябинск. Другие новости 06.03.17

Март в Челябинской области может стать аномально теплым, а паводок – аномально ранним. / В Челябинске алиментщик напал со стулом на пристава. / В Челябинске коммунальщики и чиновники не могут разобраться, кто должен чистить тротуары.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter