07 марта ожидаются следующие события – Челябинск

Публикации за 07.03.17

07.03.2017, вторник

09:00 Челябинск – Выездной мониторинг экспертов регионального отделения ОНФ на озере Увильды с целью устранения нарушений, связанных с ограничением свободного доступа к береговой полосе водоемов, выявленных ранее (отъезд от челябинского отделения ОНФ, ул. Цвиллинга, 20)

09:30 Челябинск – Прием главы Челябинска Евгения Тефтелева, посвященный Международному женскому дню (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 401 кабинет)

10:30 Челябинск – Пресс-тур в новое гинекологическое отделение областной больницы №2 (место сбора: правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

11:00 Челябинск – Заседание Челябинской городской Думы (пл. Революции, 2, 5 этаж, конференц-зал)

11:00 Челябинск – Получение загранпаспорта через портал госуслуг (отдел миграции УМВД России по Челябинской области, ул. Плеханова, 1-«в»)

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