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Челябинск

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Публикации за 09.03.17

09 марта ожидаются следующие события – Челябинск

09 марта ожидаются следующие события – Челябинск

09.03.2017, четверг

  • 09:20 – Пресс-тур в Челябинский центр офтальмологии (ул. Марченко, 12, отъезд администрации города в 08:50)

  • 10:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная теме цифрового неравенства на Южном Урале. Мероприятие состоится в пресс-центре «АиФ-Челябинск» (Российская, 67, 9-й эт.).

  • 10:00 Челябинск – Пресс-конференция «Развитие оптического интернета в Челябинской области» (пресс-центр ИД «Аргументы и факты», ул. Российская, 67, 9 этаж)

  • 11:00 Челябинск – Пресс-конференция «Мероприятия Челябинской области в Год экологии» (пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

  • 11:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Борис Дубровский проведет встречу с научной общественностью и членами Совета молодых ученых и специалистов региона (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

  • 11:00 Челябинск – Заседание совета собрания молодых депутатов Челябинской области, в рамках которого пройдут общественные обсуждения послания (отчета) губернатора Челябинской области Бориса Дубровского Законодательному собранию Челябинской области «О результатах деятельности Правительства Челябинской области в 2016 году и задачах на 2017 год» (ул. Кирова, 114, конференц-зал Законодательного Собрания Челябинской области)

Челябинск. Другие новости 08.03.17

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