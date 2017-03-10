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Челябинск

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Публикации за 10.03.17

10 марта ожидаются следующие события – Челябинск

10 марта ожидаются следующие события – Челябинск

10.03.2017, пятница

  • 10:00 Челябинск – Пресс-конференция «ЮУ КЖСИ: итоги 2016 года, планы развития и прогнозы на 2017 год» (пл. МОПРа, 8-«а», офис 501 – конференц-зал)
  • 11:00 Челябинск – Пресс-конференция «Инвестиционная политика в сфере строительства и инфраструктуры Челябинской области (пресс-центр «Гранада пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)
  • 11:00 Челябинск – Научно-практическое мероприятие, направленное на исследование причин трудовой миграции молодежи из малых городов региона (Челябинский филиал Финансового университета при Правительстве РФ, ул. Работниц, 58, кабинет 101)
  • 13:00 Челябинск – Торжественная церемония награждения членов добровольных народных дружин Челябинска (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж)
  • 14:00 Челябинск – Пресс-конференция заместителя руководителя Челябинского УФАС Натальи Сапрыкиной, посвященная нарушениям антимонопольного законодательства органами власти Челябинской области (пресс-центр ИА «Интерфакс», пр. Ленина, 55-«а», офис 1202)

  • 15:00 Челябинск – Пленарное заседание Общественной палаты Челябинской области (зал заседаний правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 4 этаж)

Челябинск. Другие новости 09.03.17

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