NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

Анонсы событий,

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 11.03.17

11 марта ожидаются следующие события – Челябинск

11 марта ожидаются следующие события – Челябинск

11.03.2017, суббота

  • 10:30 Челябинск – Начало утренней программы 17-х Всероссийских соревнований по дзюдо на Кубок губернатора (Центр олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области, ул. Университетская набережная, 22-«в»)
  • 12:00 Миасс – Торжественное открытие Всероссийского фестиваля по горнолыжному спорту и сноуборду «Кубок Губернатора Челябинской области» (ГЛК «Солнечная долина»)
  • 15:00 Челябинск – Третья игра Школьной лиги КВН (Дворец пионеров и школьников на Алом поле)
  • 16:30 Челябинск – Мастер-класс актеров комедийного шоу «Stand Up» для участников направления КВН молодежного инклюзивного проекта «Равный равному» (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35)
  • 17:00 Челябинск – Торжественное открытие 17-х Всероссийских соревнований по дзюдо на Кубок губернатора (Центр олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области, ул. Университетская набережная, 22-«в»)

Челябинск. Другие новости 10.03.17

Капремонт по-магнитогорски: замена лифтов обернулась скандалом (ФОТО). / Жители Челябинска просят Путина сохранить им сквер. / В Челябинске скандальный «утюг» продают за 105 миллионов.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter