11 марта ожидаются следующие события – Челябинск

Публикации за 11.03.17

11.03.2017, суббота

10:30 Челябинск – Начало утренней программы 17-х Всероссийских соревнований по дзюдо на Кубок губернатора (Центр олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области, ул. Университетская набережная, 22-«в»)

12:00 Миасс – Торжественное открытие Всероссийского фестиваля по горнолыжному спорту и сноуборду «Кубок Губернатора Челябинской области» (ГЛК «Солнечная долина»)

15:00 Челябинск – Третья игра Школьной лиги КВН (Дворец пионеров и школьников на Алом поле)

16:30 Челябинск – Мастер-класс актеров комедийного шоу «Stand Up» для участников направления КВН молодежного инклюзивного проекта «Равный равному» (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35)

17:00 Челябинск – Торжественное открытие 17-х Всероссийских соревнований по дзюдо на Кубок губернатора (Центр олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области, ул. Университетская набережная, 22-«в»)

Челябинск. Другие новости 10.03.17

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