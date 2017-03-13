13 марта ожидаются следующие события – Челябинск

Публикации за 13.03.17

13.03.2017, понедельник

08:30 Челябинск – Пресс-тур в Бродокалмакский заказник (выезд от здания правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

09:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации Челябинска с участием главы города Евгения Тефтелева (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж)

13:30 Челябинск – Съемка сюжета о получении электронной услуги по выдаче справки о состоянии рынка труда (ул. Комсомольская, 18-«а»)

15:45 Челябинск – Семинар-тренинг по предупреждению передачи ВИЧ от матери ребенку для акушеров-гинекологов (отель «Рэдиссон Блу», ул. Труда, 179, зал «Калипсо»)

Челябинск. Другие новости 12.03.17

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