14 марта ожидаются следующие события – Челябинск

Публикации за 14.03.17

14.03.2017, вторник

10:30 Челябинск – Глава Челябинска Евгений Тефтелев осмотрит после ремонта ДКГБ № 1 (ул. Горького, 28)

11:00 Челябинск – Церемония награждения предприятий коммунального обслуживания, ставших победителями областного ежегодного конкурса «Лучшая управляющая компания 2016-2017 годов» (ул. Цвиллинга, 27, 4-й этаж)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция по итогам съезда директоров школ: «Какова ситуация с выпуском карт НПС «МИР» в Челябинской области?» (пресс-центр «Гранада-пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

13:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвящённая грядущему паводку и качеству питьевой воды (пресс-центр «АиФ-Челябинск, ул. Российская, 67, 9 этаж)

17:00 Челябинск – состоится сход жителей Металлургического района для общественного обсуждения вопросов благоустройства дворов и общественных пространств в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в г. Челябинске (ул. Мира, 46, гимназия №96)

Челябинск. Другие новости 13.03.17

На Южном Урале банду рэкетиров и убийц отправили за решетку на 70 лет. / «Магнитка» увеличила отрыв в полуфинале Восточной конференции КХЛ. / Тефтелев разыгрывает в Челябинске сценарий Магнитки? Тогда судьба городского транспорта печальна. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»