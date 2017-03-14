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Челябинск

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Публикации за 14.03.17

14 марта ожидаются следующие события – Челябинск

14 марта ожидаются следующие события – Челябинск

14.03.2017, вторник

  • 10:30 Челябинск – Глава Челябинска Евгений Тефтелев осмотрит после ремонта ДКГБ № 1 (ул. Горького, 28)

  • 11:00 Челябинск – Церемония награждения предприятий коммунального обслуживания, ставших победителями областного ежегодного конкурса «Лучшая управляющая компания 2016-2017 годов» (ул. Цвиллинга, 27, 4-й этаж)

  • 12:00 Челябинск – Пресс-конференция по итогам съезда директоров школ: «Какова ситуация с выпуском карт НПС «МИР» в Челябинской области?» (пресс-центр «Гранада-пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

  • 13:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвящённая грядущему паводку и качеству питьевой воды (пресс-центр «АиФ-Челябинск, ул. Российская, 67, 9 этаж)

  • 17:00 Челябинск – состоится сход жителей Металлургического района для общественного обсуждения вопросов благоустройства дворов и общественных пространств в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в г. Челябинске (ул. Мира, 46, гимназия №96)

Челябинск. Другие новости 13.03.17

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