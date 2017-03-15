15 марта ожидаются следующие события – Челябинск

Публикации за 15.03.17

15.03.2017, среда

08:00 Челябинск – Первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин посетит Челябинскую областную клиническую больницу (отъезд от здания правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

09:30 Челябинск – Итоговая конференция онкологической службы Челябинской области по результатам работы в 2016 году (конференц-зал гранд-отеля «Видгоф», ул. Ленина, 26-«а»)

10:00 Челябинск – выставка «Ярмарка недвижимости» (дворец спорта «Юность», Свердловский проспект, 51)

10:00 Челябинск – строительная выставка-форум «УралСтройЭкспо-2017. Энерго- и Ресурсосбережение. ЖКХ – новые стандарты» (дворец спорта «Юность», Свердловский проспект, 51)

10:00 Челябинск – Координационное совещание на тему: «Соблюдение законодательства Российской Федерации по утилизации отходов производства» (Управления Россельхознадзора по Челябинской области, ул. Кудрявцева, 1)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная правам и обязанностям потребителей автосалонов (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция Регионального оператора капитального ремонта на тему «Лицевые счета за капремонт новые, получатель средств остался прежним» (пресс-центр «КП-Челябинск», ул. Красная, 4, 6 этаж)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Потребительские права в цифровую эпоху» (пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

12:00 Челябинск – Заседание региональной рабочей группы ОНФ «Честная и эффективная экономика», посвященное ситуации, сложившуюся у дольщиков нежилых помещений, купивших их у компании «Гринфлайт» (региональный исполком ОНФ в Челябинской области, ул. Цвиллинга, 20, 1 этаж)

12:00 Челябинск – Брифинг по итогам совещания по подготовке к проведению международных спортивных соревнований: Чемпионата мира по хоккею среди юниоров 2018 года и матчам «Еврочелленджа» с участием национальных сборных команд России и Франции (ЛА «Трактор», ул. 250 лет Челябинска, 38)

13:00 Челябинск – конференция Челябинского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» (Законодательное собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114)

13:30 Челябинск – Пресс-конференция «Цифровая революция на рынке недвижимости» (ДС «Юность», Свердловский проспект, 51, 1 этаж конференц-зал)

14:00 Челябинск – Заседание губернатора с главами муниципальных образований Челябинской области (резиденция губернатора, ул. Цвиллинга, 27, 4 этаж)

14:00 Челябинск – Открытие выставки «Трактор» – наша команда!» (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, Восточная башня, большой выставочный зал)

14:00 Челябинск – Первая менторская сессия с участием вице-президента, исполнительного директора кластера информационных технологий Инновационного центра «Сколково» И.В. Богачева (Технопарк информационных технологий Челябинска, Молодогвардейцев, 31, 4 этаж)

18:00 Челябинск – Вручение премии «Солнечное сердце» (Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской, Свердловский проспект, 59)

Челябинск. Другие новости 14.03.17

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