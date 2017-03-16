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Челябинск

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Публикации за 16.03.17

16 марта ожидаются следующие события – Челябинск

16 марта ожидаются следующие события – Челябинск

16.03.2017, четверг

  • 10:00 Челябинск – Пресс-конференция руководителя следственного управления СКР по Челябинской области Дениса Чернятьева (ГТРК «Южный Урал», ул. Орджоникидзе 54-«б»)

  • 10:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная подготовке благотворительного спектакля «12 стульев» (пресс-центр «КП-Челябинск», ул. Красная, 4, 6 этаж)

  • 10:00 Челябинск – Конкурс инженерных компетенций «Лучший инженер-конструктор» проекта «Славим человека труда!» (корпус «Сигма» ЮУрГУ, пр. Ленина, 78-«в», конференц-зал)

  • 10:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная новым требованиям в законодательстве о труде в 2017 году (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

  • 10:00 Челябинск – Генподрядчик по обслуживанию и эксплуатации дорог ЗАО «Южуралмост» представит технологию укладки литого асфальта, новую технику, а также покажет результаты ямочного ремонта дорог (сбор у администрации Челябинска, пл. Революции, 2)

  • 10:30 Челябинск – Рейд по местам незаконной торговли (район Теплотехнического института)

  • 11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная грядущему сезону клещевой активности на Южном Урале (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

  • 11:00 Челябинск – Заседание Челябинского регионального координационного совета сторонников партии «Единая Россия» (конференц-зал Законодательного Собрания области, ул. Кирова, 114, 3 этаж)

  • 12:00 Челябинск – Заседание межведомственной комиссии по противодействию незаконным рубкам лесных насаждений, переработке, хранению и вывозу из леса древесины на территории Челябинской области (малый зал заседаний правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 3 этаж )

  • 13:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Борис Дубровский вручит южноуральцам государственные награды (ул. Цвиллинга, 27, 6 этаж )

  • 15:40 Челябинск – Заседание Совета Челябинского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России» (гранд-отель «Видгоф», пр. Ленина, 26-«а», 3 этаж, конференц-зал «Дипломат»)

Челябинск. Другие новости 15.03.17

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