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Челябинск

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Публикации за 17.03.17

17 марта ожидаются следующие события – Челябинск

17 марта ожидаются следующие события – Челябинск

17.03.2017, пятница

  • 09:00 Челябинск – Коллегия министерства социальных отношений Челябинской области «Об итогах работы органов и учреждений системы социальной защиты населения Челябинской области за 2016 год и задачах на 2017 год» (Законодательное Собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114, 3 этаж, большой зал)
  • 09:30 Челябинск – Областной профориентационный форум «Взгляд в будущее!» для школьников 8-11 классов (Южно-уральский институт управления и экономики, ул. Кожзаводская, 1)
  • 10:00 Челябинск – Подписание соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между избирательной комиссией Челябинской области и министерством образования и науки региона (зал заседаний избирательной комиссии Челябинской области, пр. Ленина, 56, 2 этаж)
  • 12:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная Всероссийским соревнованиям по дзюдо памяти Петра Сумина среди юношей и девушек (пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)
  • 14:30 Челябинск – Пресс-конференция по итогам работы лечебно-контрольной комиссии ОКБ №3 касательно разбора ситуации с гибелью пациента (фойе главного корпуса ОКБ№3, пр. Победы, 287)

  • 19:00 Сатка – Торжественное открытие международного фестиваля классической музыки имени Е.В. Образцовой «Кармен» (ДК «Магнезит»)

Челябинск. Другие новости 16.03.17

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