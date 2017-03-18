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Челябинск

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Публикации за 18.03.17

18-19 марта ожидаются следующие события – Челябинск

18-19 марта ожидаются следующие события – Челябинск

18.03.2017, суббота

  • 09:00 Челябинск – Диспансерная суббота (городская клиническая поликлиника №5, Комсомольский пр, 36-«а»)

  • 13:00 Челябинск – Концерт-митинг «Крымская весна! Мы вместе!» (Кировка, площадка у Главпочтамта)

  • 15:00 Челябинск – Открытие всероссийских соревнований по дзюдо памяти Петра Сумина среди юношей и девушек 2003-2005 г.р. (манеж УралГУФК, ул. Энгельса, 22)

19.03.2017, воскресенье

  • 10:00 Челябинск – Мастер-класс с участием тренера сборной Германии Славко Текича и заслуженного тренера России, заслуженного мастера спорта, бронзового призера Олимпийских игр Юрия Степкина (манеж УралГУФК, ул. Энгельса, 22).

  • 10:00 Челябинск – Открытие Третьего открытого регионального фестиваля адаптивных единоборств (дзюдо, каратэ) (Дворец спорта «Надежда», ул. Марченко, 28)

  • 11:30 Челябинск – Старт проекта челябинской филармонии «Сказки на песке» (концертный зал им. С.С. Прокофьева, ул. Труда, 92)

  • 12:00 Челябинск – Торжественное открытие окружных соревнований по спортивной борьбе – чемпионата и первенства УрФО по панкратиону (ЛК им. Елены Елесиной, пр. Ленина, 84)

  • 12:00 Челябинск – Бесплатный просмотр фильма «Любовь с ограничениями» для членов клуба «Наше место» и их семей, для волонтеров («Киномакс-Родник», ул. Труда, 203, зал №3)

Челябинск. Другие новости 17.03.17

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