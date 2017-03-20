20 марта ожидаются следующие события – Челябинск

Публикации за 20.03.17

20.03.2017, понедельник

09:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации Челябинска с участием главы города Евгения Тефтелева (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж)

13:00 Челябинск – Пресс-конференция «В Челябинске пройдет восьмой кинофестиваль «ЗА!» (пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

13:00 Челябинск – Пресс-конференция, приуроченная к Всемирному дню борьбы с туберкулезом (конференц-зал министерства здравоохранения Челябинской области, ул. Кирова, 165)

18:20 Челябинск – Пресс-конференция по поводу открытия VI международного фестиваля «Денис Мацуев представляет» (концертный зал им. С.С. Прокофьева, ул. Труда, 92-«а», 2 этаж)

Челябинск. Другие новости 19.03.17

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