21 марта ожидаются следующие события – Челябинск

Публикации за 21.03.17

21.03.2017, вторник

09:00 Челябинск – Круглый стол «Умные кассы»: упрощение отчетности или лишняя головная боль для предпринимателей?» (малый зал правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 3 этаж)

10:00 Челябинск – Пресс-конференция с представителями УФНС России по Челябинской области (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

11:00 Челябинск – Отчет об итогах работы администрации Челябинска за 2016 год (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «На Южном Урале состоится конкурс «Миссис Урал-2017» (пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

13:00 Челябинск – Заседание региональной группы Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды (региональный исполком ОНФ в Челябинской области, ул. Цвиллинга, 20, 1 этаж )

13:00 Челябинск – Пленум, посвященный 50-летию со дня образования ветеранской организации Ленинского района города Челябинска (Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум имени Яковлева, улица Машиностроителей, 31)

Челябинск. Другие новости 20.03.17

В Кыштыме бухгалтер церкви поймала грабителей, обчистивших Казанскую Богоматерь. / Экс-губернатору Челябинской области выдвинуто второе обвинение. СК готов объявить Юревича в международный розыск. / «А потом он бросил пить»: турецкие журналисты нашли прототип капитана Джека Воробья. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»