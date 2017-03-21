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Челябинск

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Публикации за 21.03.17

21 марта ожидаются следующие события – Челябинск

21 марта ожидаются следующие события – Челябинск

21.03.2017, вторник

  • 09:00 Челябинск – Круглый стол «Умные кассы»: упрощение отчетности или лишняя головная боль для предпринимателей?» (малый зал правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 3 этаж)

  • 10:00 Челябинск – Пресс-конференция с представителями УФНС России по Челябинской области (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

  • 11:00 Челябинск – Отчет об итогах работы администрации Челябинска за 2016 год (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж)

  • 12:00 Челябинск – Пресс-конференция «На Южном Урале состоится конкурс «Миссис Урал-2017» (пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

  • 13:00 Челябинск – Заседание региональной группы Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды (региональный исполком ОНФ в Челябинской области, ул. Цвиллинга, 20, 1 этаж )

  • 13:00 Челябинск – Пленум, посвященный 50-летию со дня образования ветеранской организации Ленинского района города Челябинска (Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум имени Яковлева, улица Машиностроителей, 31)

Челябинск. Другие новости 20.03.17

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