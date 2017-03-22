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Челябинск

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Публикации за 22.03.17

22 марта ожидаются следующие события – Челябинск

22 марта ожидаются следующие события – Челябинск

22.03.2017, среда

  • 09:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству (Кирова, 114, конференц-зал)

  • 10:00 Челябинск – Всероссийские командные соревнования по дзюдо среди юношей до 18 лет, посвященные памяти ветеранов СОБР, офицеров отряда специального реагирования, погибших при исполнении служебного долга (Центр олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области, ул. Университетская набережная, 22-«в»)

  • 11:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по экологии и природопользованию (Кирова, 114, гербовый зал)

  • 11:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению (Кирова, 114, каб. 504)

  • 12:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по промышленной политике и транспорту (Кирова, 114, каб. 502)

  • 13:00 Челябинск – Заседание региональной группы Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды (региональный исполком ОНФ в Челябинской области, ул. Цвиллинга, 20, 1 этаж )

  • 13:00 Челябинск – Пресс-конференция конкурса «ВторДизайн» (пресс-центр ИД «Гранада-пресс». ул. Васенко, 63, 4 этаж)

  • 19:00 Челябинск – 1/8 Открытой обучающей лиги КВН (ДК железнодорожников, ул. Цвиллинга, 54)

Челябинск. Другие новости 21.03.17

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