23 марта ожидаются следующие события – Челябинск

Публикации за 23.03.17

23.03.2017, четверг

10:00 Челябинск – Областное агрономическое совещание по итогам работы отрасли растениеводства в 2016 году и задачам по проведению в 2017 году сезонных сельскохозяйственных работ (Южно-Уральский государственный аграрный университет, пр. Ленина, 75, главный корпус)

10:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по социальной политике (ул. Кирова, 114, гербовый зал)

10:00 Челябинск – Мониторинг вблизи озера Кременкуль (отъезд от здания регионального исполкома ОНФ в Челябинской области, ул. Цвиллинга, 20)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная грядущим дорожным работам на территории Челябинской области (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

12:00 Челябинск – Мастер-класс от шеф-повара одного из челябинских ресторанов для студентов техникумов и воспитанников детских домов в рамках проекта «Кухня Жизни» (ГБПОУ ЧГПГТ им. А.В. Яковлева, ул. Машиностроителей, 31)

12:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по экономической политике (ул. Кирова, 114, гербовый зал)

13:00 Челябинск – Презентация системы электронной очереди, запуск электронной очереди в почтовых отделениях Челябинской области (Центральное почтовое отделение, ул. Кирова, 161 )

13:00 Челябинск – Пресс-конференция «Укрепление деловых контактов между Сочи и Челябинском. Оптимизация и обмен опытом в сфере туризма» (Отель Radisson Blu Челябинск, ул. Труда, 179, конференц-зал Galaxy I)

14:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по молодежной политике (ул. Кирова, 114, гербовый зал)

14:00 Челябинск – Открытие выставки «Заповедные миры на карте Челябинской области» (Челябинский государственный исторический музей, ул. Труда, 100, Западная башня, цокольный этаж, помещение Детского музея)

14:30 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по информационной политике (ул. Кирова, 114, гербовый зал)

17:30 Челябинск – Подписание соглашения о дружбе и сотрудничестве между Челябинском и Сочи (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, каб. 401)

19:00 Челябинск – 1/8 Открытой обучающей лиги КВН (ДК железнодорожников, ул. Цвиллинга, 54)

Челябинск. Другие новости 22.03.17

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