24 марта ожидаются следующие события – Челябинск

Публикации за 24.03.17

24.03.2017, пятница

11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная доступности обезболивающей терапии на Южном Урале (пресс-центр «КП-Челябинск» (ул. Красная, 4, 6 этаж)

12:00 Челябинск – Заседание политического клуба «4 ноября» по теме «Контрольно-кассовая техника» (Законодательное собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114, конференц-зал)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная вопросам сокращения оборота фальсифицированной молочной продукции в Челябинской области (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

12:00 Челябинск – Выезд в Златоуст, где ХК «Трактор» проведет товарищеские матчи с командами любителей «Таганай» (Златоуст) и «Миасс-Сити» (Миасс) (место сбора: ледовая арена «Трактор», ул. 250 лет Челябинску, 38)

12:30 Копейск – Члены Ассоциации волонтеров Южного Урала в рамках всероссийской акции «Добрые уроки» расскажут учащимся школы №9 Копейска о социальном и экологическом добровольчестве в России (Копейск, ул. Калинина, 18)

16:00 Челябинск – Торжественная церемония вручения премии работникам культуры и искусства города Челябинска «Золотая лира» (Челябинский центр искусств «Театр+кино», ул. Пушкина, 64)

18:00 Челябинск – Концерт и спектакль при участии ансамбля «Хаям», Артемия Тельцова, Молодежной организации казахов «Жастар», Челябинской городской национально-культурной автономии осетин «Уасамонга», а также вокалистов из Турции и Казахстана (МАУК «Кировец», пр. Ленина, 5)

Челябинск. Другие новости 23.03.17

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