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Челябинск

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Публикации за 25.03.17

25-27 марта ожидаются следующие события – Челябинск

25-27 марта ожидаются следующие события – Челябинск

25.03.2017, суббота

  • 10:00 Челябинск – Старт областного фестиваля «Соцветие дружное Урала» (культурный центр ГУ МВД России по Челябинской области, Свердловский пр., 63-«а»)

  • 10:00 Челябинск – Старт акции «Просветись» (Кировка)

  • 10:30 Миасс – Региональные соревнования «Старты мечты» для юных южноуральцев с особенностями здоровья в рамках программы «Лыжи мечты – горы равных возможностей» (Миасс, ГЛК «Солнечная долина»)

26.03.2017, воскресенье

  • 12:00 Челябинск – Спортивный праздник «ГТО в массы!» (Алое поле у памятника «Орленку»)

  • 12:00 Челябинск – Концерт, посвященный празднику Навруз (Челябинский государственный институт культуры, ул. Орджоникидзе, 36-«а»)

27.03.2017, понедельник

  • 09:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации Челябинска с участием главы города Евгения Тефтелева (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж)

  • 14:00 Челябинск – Пресс-коференция и творческая встреча Игоря Губермана (магазин «Библио-Глобус», ТРК «Фокус», ул. Молдавская, 16)

Челябинск. Другие новости 24.03.17

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