28 марта ожидаются следующие события – Челябинск

Публикации за 28.03.17

28.03.2017, вторник

09:30 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная проблемам бесконтрольного использования антибиотиков, формирования антибиотикорезистентности (устойчивости возбудителей инфекции к антибактериальным препаратам) и рационального применения антибиотиков (Челябинская областная научная универсальная библиотека, пр. Ленина, 60)

09:30 Челябинск – Круглый стол «СМИ и НКО: информационное пространство 2017» (большой зал правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

11:00 Челябинск – Заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в городе Челябинске (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Как противостоять детским суицидам на Южном Урале?» (пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

13:30 Челябинск – Областная конференция по развитию сети библиотек (Челябинская областная научная универсальная библиотека, пр. Ленина, 60)

14:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная акции МЧС России «Чистый лес – территория без огня» (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

15:00 Челябинск – Молодежный дискуссионный клуб «Мы политики будущего» (Челябинская областная научная универсальная библиотека, пр. Ленина, 60)

15:00 Челябинск – Игроки ХК «Трактор» встретятся с воспитанниками детского дома №9 (ул. Уральская, 10-«а»)

Челябинск. Другие новости 27.03.17

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