29 марта ожидаются следующие события – Челябинск

Публикации за 29.03.17

29.03.2017, среда

10:00 Челябинск – Открытие форума-выставки «Экология. Эффективность. Энергетика. Новые стандарты ЖКХ» (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35)

11:00 Челябинск – Заседание правительства Челябинской области (резиденция губернатора, ул. Цвиллинга, 27, 4 этаж)

12:20 Челябинск – Сбор СМИ для освещения мастер-класса создателя интервенционной онкологии Луиджи Сольбиати (Италия) (место сбора – холл главного корпуса Челябинского онкологического диспансера, ул. Блюхера, 42)

13:00 Челябинск – Праздничное мероприятие, посвященное 10-летию Музея почтовой связи (Музей почтовой связи, пр. Ленина, 64)

14:00 Миасское – Благотворительный фестиваль «Дети – детям» (Красноармейский муниципальный район, село Миасское, ул. Ленина, 13, МОУ Миасская СОШ №1)

15:00 Челябинск – Заседание Челябинской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (конференц-зал Федерации профсоюзов Челябинской области, ул. Цвиллинга, 46, 3 этаж)

15:00 Челябинск – Круглый стол «Вопросы профилактики суицидального поведения и экстремизма среди детей и молодежи» (малый зал правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 3 этаж)

15:00 Челябинск – Центр профориентации «Компас» приглашает школьников старших классов ближе познакомиться с профессией «врач» (Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 70)

19:00 Челябинск – 1/8 Открытой обучающей лиги КВН (ДК железнодорожников, ул. Цвиллинга, 54)

19:00 Челябинск – Городской конкурс модельеров «Платье города» (Конгресс-отель «Малахит», Изумрудный зал)

Челябинск. Другие новости 28.03.17

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