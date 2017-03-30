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Челябинск

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Публикации за 30.03.17

30 марта ожидаются следующие события – Челябинск

30 марта ожидаются следующие события – Челябинск

30.03.2017, четверг

  • 10:00 Челябинск – Публичные слушания по проекту закона Челябинской области «Об исполнении областного бюджета за 2016 год» (Законодательное собрание Челябинской области, пр. Ленина, 35, 3 этаж, большой зал заседаний)

  • 11:00 Челябинск – Учебно-тренировочные сборы спасателей и водолазов Челябинской городской службы спасения (спасательная база Шершневского водохранилища, Шершневский бор, проезд 2; отъезд от здания Челябинской городской службы спасения, ул. Елькина, 81-«а»)

  • 12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Стоит ли сегодня менять Южный Урал на другой регион?» (пресс-центр «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

  • 13:00 Челябинск – Заседание Законодательного собрания Челябинской области (Законодательное собрание Челябинской области, пр. Ленина, 35, 5 этаж, зал заседаний)

  • 13:30 Челябинск – Пресс-конференция «За полчаса до весны», посвященная открытию 21-го фестиваля студенческого творчества «Весна студенческая» (ДК железнодорожников, ул. Цвиллинга, 54)

  • 14:00 Челябинск – Открытие фестиваля студенческого творчества «Весна студенческая» (ДК железнодорожников, ул. Цвиллинга, 54)

  • 19:00 Челябинск – Финал конкурса «Ее величество женщина» (Конгресс-отель «Малахит», ул. Труда, 153)

Челябинск. Другие новости 29.03.17

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