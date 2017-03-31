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Челябинск

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Публикации за 31.03.17

31 марта ожидаются следующие события – Челябинск

31 марта ожидаются следующие события – Челябинск

31.03.2017, пятница

  • 10:00 Челябинск – I форум молодых политиков, посвященный 10-летию собрания молодых депутатов Челябинской области (Законодательное собрание Челябинской области, пр. Ленина, 35, 3 этаж, большой зал заседаний)

  • 11:30 Челябинск – Отъезд представителей СМИ от арены «Трактор» на выездной матч ХК «Трактор» с командой «Спартак» (Троицк) (место проведения: Троицк, СОК «Юниор», 2-ой микрорайон, 13)

  • 14:30 Челябинск – Пресс-конференция «Новые электронные возможности», посвященная выводу на Единый портал gosuslugi.ru новых федеральных электронных услуг (малый зал правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 3 этаж)

  • 16:00 Челябинск – Круглый стол на тему «О развитии волонтерского движения в Челябинской области» (малый зал правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 3 этаж)

Челябинск. Другие новости 30.03.17

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