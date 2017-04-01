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Челябинск

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Публикации за 01.04.17

01-02 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

01-02 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

01.04.2017, суббота

  • 12:00 Челябинск – Открытие интерактивной площадки «Территория здоровья» (пл. Революции, напротив памятника В.И. Ленину)

  • 16:30 Челябинск – Открытие выставки карикатур, приуроченной ко Дню смеха (Камерный театр, ул. Цвиллинга,15)

  • 18:00 Челябинск – II международный фестиваль музыкального юмора (концертный зал им. С.С. Прокофьева, ул. Труда, 92-«а»)

02.04.2017, воскресенье

  • 09:00 Челябинск – Фестиваль студенческого творчества «Весна студенческая»: танцевальное и театральное направление (Дворец культуры железнодорожников, ул. Цвиллинга, 54)

  • 12:00 Челябинск – Просветительская акция «#Жизнь с аутизмом» (площадка около гипермаркета «Теорема», Комсомольский пр., 65)

  • 13:20 Челябинск – Игорь Бутман примет участие в Матче Звезд «Трактора» (ледовая арена «Трактор», ул. 250 лет Челябинску, 38)

Челябинск. Другие новости 31.03.17

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