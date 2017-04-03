03 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

Публикации за 03.04.17

03.04.2017, понедельник

09:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации Челябинска с участием главы города Евгения Тефтелева (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж)

14:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная II региональному форуму «Служу России» (пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

16:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная проведению Кубка губернатора Челябинской области по танцевальному спорту (малый зал Правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

Челябинск. Другие новости 02.04.17

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