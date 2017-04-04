04 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

Публикации за 04.04.17

04.04.2017, вторник

11:00 Челябинск – Круглый стол «Строительство в Челябинской области нового завода по производству растительного молока» (пресс-центр «КП-Челябинск», ул. Красная, 4, 6 этаж)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Защита прав потребителей финансовых услуг на территории Челябинской области» (пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

14:00 Челябинск – Круглый стол «Зеленый щит»: лесорубам вход запрещен» (малый зал правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 3 этаж)

15:00 Челябинск – Круглый стол «Основные направления реализации партийного проекта «Дом садовода – опора семьи» в Челябинской области» (Челябинский региональный исполком партии «Единая Россия», ул. Свободы, 153)

Челябинск. Другие новости 03.04.17

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