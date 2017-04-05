05 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

Публикации за 05.04.17

05.04.2017, среда

09:30 Челябинск – Пресс-тур в новый филиал реабилитационного центра «Вдохновение» (бывший областной дом ребенка №1) (место сбора: ул. Цвиллинга, 27)

10:00 Челябинск – Выездной мониторинг доступности спортивно-оздоровительных объектов Челябинска: врачебно-физкультурный диспансера, бассейн «Планета Ариант», и Центр олимпийской подготовки по плаванию (выезд от регионального исполкома ОНФ в Челябинской области, ул. Цвиллинга, 20)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная грядущим субботникам в Челябинске (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

15:00 Челябинск – Встреча игроков ХК «Трактор» с читателями, посвященная 70-летию клуба (областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, 60)

Челябинск. Другие новости 04.04.17

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