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Челябинск

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Публикации за 06.04.17

06 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

06 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

06.04.2017, четверг

  • 09:30 Челябинск – Межрегиональная научно-практическая конференция «За здоровое завтра!», приуроченная к 90-летию Союза педиатров России (отель «Видгоф», пр. Ленина, 26-«а»)

  • 10:00 Челябинск – Открытие II регионального форума-выставки «Служу России» (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35, конгресс-холл)

  • 10:00 Челябинск – Выездное заседание Комиссии Общественной палаты Челябинской области по экологической безопасности и охране окружающей среде (поселок Садовый)

  • 12:00 Челябинск – Ярмарка IT-вакансий (Институт информационных технологий Челябинского государственного университета, ул. Братьев Кашириных, 129)

  • 12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Год семейного чтения памяти Николая Шилова в Челябинской области» (пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

  • 12:00 Челябинск – Открытие инновационного остановочного павильона, оснащенного солнечными панелями, скамейками с функцией подогрева, информационным табло (остановка «Публичная библиотека»).

  • 12:00 Челябинск – Презентация Единого пересадочного билета (муниципальный транспорт)

  • 14:00 Челябинск – Закрытие регионального этапа конкурса «Ученик года» (поселок Ключевка – оздоровительный комплекс «Лесная застава»)

Челябинск. Другие новости 05.04.17

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