07 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

Публикации за 07.04.17

07.04.2017, пятница

09:30 Челябинск – Сбор СМИ для освещения федерального пилотного проекта по школьной медицине (фойе школы № 98, ул. Елькина, 78)

10:00 Челябинск – Открытие Межрегионального совещания молодых писателей (библиотека имени А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)

10:30 Челябинск – Гала-концерт XX фестиваля детского художественного творчества муниципальных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования имени Генриха Эвнина «Хрустальная капель» (МАУДО ДПШ, Свердловский пр., 59)

11:00 Челябинск – Выездная проверка по вопросу несанкционированного размещения автопарковки на земельном участке, выделенном под индивидуальное жилищное строительство (напротив дома №11 по ул. Габдуллы Тукая)

16:00 Кременкуль – Товарищеский матс ХК «Трактор» и команды «Урал» (Копейск) (Кременкуль, п. Садовый, ледовый дворец «Айсберг», ул. Парковая, 1-«а»)

Челябинск. Другие новости 06.04.17

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