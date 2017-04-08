08-09 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

08.04.2017, суббота
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10:00 Челябинск – В рамках мероприятия «Общественность против террора!» южноуральцы смогут сдать кровь (сквер Колющенко, ул. Доватора, 15)
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11:00 Челябинск – Общественное собрание «Общественность против террора!» (сквер Колющенко, ул. Доватора, 15)
09.04.2017, воскресенье
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19:30 Челябинск – Соревнования на Кубок Губернатора Челябинской области по танцевальному спорту (дворец спорта «Юность», Свердловский пр., 51)
Челябинск. Другие новости 07.04.17
Люди ели друг друга не от голода: ученые посчитали калорийность человеческого мяса. / Злоумышленники пытались вывезти из Челябинской области контрабандный лес. / Лже-банкиры из Челябинска выманили у жительницы Аткарска две тысячи рублей. Читать дальше
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