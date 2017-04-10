10 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

Публикации за 10.04.17

10.04.2017, понедельник

09:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации Челябинска с участием главы города Евгения Тефтелева (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж)

14:00 Челябинск – «Весна студенческая-2017: музыкальное направление, номинации: вокал соло, дуэты, перспектива» (концертный зал имени Прокофьева, ул. Труда, 92-«а»)

14:00 Челябинск – Открытие конкурсов профессионального мастерства педагогов «Педагог-психолог-2017» и «Сердце отдаю детям-2017» (ул. Ворошилова, 2, ГБОУ «Челябинский областной многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей»)

14:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная началу пожароопасного сезона на территории лесного фонда Челябинской области (пресс-центр ИА «Интерфакс-Урал», пр. Ленина, 55-«а», 12 этаж, оф. 1202)

19:00 Челябинск – Концерт Государственного академического ансамбля народного танца имени Гаскарова (республика Башкортостан) с программой «Ритмы планеты» (Театр ЧТЗ, пр. Ленина, 10)

Челябинск. Другие новости 09.04.17

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