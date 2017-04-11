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Челябинск

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Публикации за 11.04.17

11 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

11 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

11.04.2017, вторник

  • 08:45 Челябинск – Открытие I Международного медицинского форума «Лабораторная медицина: современные технологии и диагностика» (место сбора: фойе гранд-отеля «Видгоф», пр. Ленина, 26-«а»)

  • 12:00 Челябинск – Открытие девятого Международного промышленного форума «Реконструкция промышленных предприятий – прорывные технологии в металлургии и машиностроении» (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35)

  • 13:00 Челябинск – Пресс-конференция заместителя руководителя Челябинского УФАС России Влады Ливончик «Нарушения законодательства при проведении аукционов в дорожной, медицинской сферах и в аукционах по переселению из ветхоаварийного жилья» (пресс-центр ИА «Интерфакс», пр. Ленина,55-«а», оф.1202)

  • 14:00 Челябинск – Открытие выставки «Танкоград. Наша Победа», посвященной 72-й годовщине Великой Победы (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, Малый выставочный зал Западной башни)

  • 14:00 Челябинск – Городское благотворительное мероприятие, посвященное Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей (школа №75, ул. Пограничная, 1)

Челябинск. Другие новости 11.04.17

11 апреля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. / «Магнитка» сравняла счет в финале Кубка Гагарина. / Сезон открыт: на Южном Урале клещи покусали двух взрослых и ребенка.

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