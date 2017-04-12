12 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

Публикации за 12.04.17

12.04.2017, среда

09:00 Челябинск – Первый областной форум «Челябинск 2035: технологии будущего», посвященный новейшим технологиям и перспективам кооперации в области инноваций ( Центр международной торговли, пр. Ленина, 35)

09:20 Челябинск – Отъезд представителей средств массовой информации в пресс-тур в Нагайбакский район от министерства социальных отношений Челябинской области (ул. Воровского, 30)

11:00 Челябинск – Брифинг, посвященный теме терактов и безопасности населения Челябинской области (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

11:00 Челябинск – Областное совещание губернатора Челябинской области с главами муниципальных образований (резиденция губернатора, ул. Цвиллинга, 27, 4 этаж)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Жилищно-коммунальное хозяйство Челябинска: проблемы и их решения» (пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

14:00 Челябинск – Открытие выставки, приуроченной ко Дню космонавтики ( Музей почтовой связи, пр. Ленина, 64)

16:00 Челябинск – Круглый стол «Проблемы и перспективы обращения с твердыми коммунальными отходами в Сосновском районе Челябинской области» (малый зал Правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 3 этаж)

17:00 Челябинск – Встреча игроков сборной России по хоккею с пациентами кардиоотделения областной детской клинической больницы (Ледовая арена «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)

19:00 Челябинск – Заседание попечительского совета Челябинского государственного академического театра оперы и балета имени Глинки (пл. Ярославского, 1)

Челябинск. Другие новости 11.04.17

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