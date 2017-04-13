13 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

Публикации за 13.04.17

13.04.2017, четверг

10:00 Челябинск – Конференция «Социальные проекты как новая форма бизнес-отношений» (гостиница «Малахит», ул. Труда, 153)

10:00 Челябинск – Закрытие конкурса профессионального мастерства педагогов «Сердце отдаю детям-2017» (ГБОУ «Челябинский областной многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей», ул. Ворошилова, 2)

11:00 Челябинск – Круглый стол, посвященный развитию сферы услуг в современной экономической ситуации (отель «Radisson Blu», ул. Труда, 179)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция «Как будет развиваться рыбоводство в Челябинской области в 2017-2020 годах?» (пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

11:00 Челябинск – Народный контроль «Единой России» проверит качество гарантийных дорог, отремонтированных в прошлом году (Свердловский пр., напротив храма Александра Невского)

14:00 Челябинск – Выезд по демонстрации работы пылесосов и технологий по уборке дорог от пыли и грязи, будет представлено 2 вида пылесосов: вакуумный и механический (перекресток ул. Труда и Свердловского пр.)

14:30 Челябинск – Пресс-показ первого в Челябинской области «умного освещения» (школа №12, ул. Солнечная, 50-«а»)

15:00 Челябинск – Совещание по благоустройству двора в Советском районе ( ул. Цвиллинга, 61, во дворе)

19:00 Челябинск – Фестиваль Центральной Уральской лиги КВН (ДК «Железнодорожников», ул. Цвиллинга, 54)

20:30 Челябинск – Открытие первого матча турнира «Еврочеллендж», в рамках которого национальная сборная России встретится со сборной Франции (Ледовая арена «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)

Челябинск. Другие новости 12.04.17

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