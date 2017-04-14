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Челябинск

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Публикации за 14.04.17

14 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

14 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

14.04.2017, пятница

  • 10:30 Челябинск – Подведение итогов и награждение лучших потребителей электрической энергии Южного Урала 2016 года «Золотая опора» – победителей и номинантов регионального этапа федеральной акции «Надежный партнер» (правительство Челябинской области, ул.Цвиллинга, 27, 4-й этаж, большой зал)

  • 11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная летней детской оздоровительной кампании в Челябинской области (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

  • 12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Международный день охраны памятников и исторических мест» (пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

  • 13:00 Челябинск – Пресс-конференция «Челябинск – территория будущего. Реконструкция центра к ШОС и БРИКС. Инновации, инвестиции и умные технологии в строительстве» (ТРК «Гагарин Парк», ул. Труда, 183, выставочный зал)

  • 13:00 Челябинск – Выдача очередных удостоверений гражданам из числа детей погибших участников Великой Отечественной войны (УСЗН Центрального района, ул. Советская, 36)

  • 14:00 Челябинск – Пресс-подход к министру социальных отношений Челябинской области Татьяне Никитиной по теме выдачи удостоверений гражданам из числа детей погибших участников Великой Отечественной войны (министерство социальных отношений Челябинской области, ул. Воровского, 30, каб. №20)

  • 15:00 Челябинск – Круглый стол, посвященный проблемам, связанным с начислением платы за общедомовые нужды (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 3 этаж, малый зал)

Челябинск. Другие новости 13.04.17

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