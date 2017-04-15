15-16 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

Публикации за 15.04.17

15.04.2017, суббота

09:00 Челябинск – Донорская акция, приуроченная к Национальному дню донора (интерактивная площадка «Территория здоровья», пл. Революции возле памятника В.И. Ленину)

09:00 Челябинск – Первый этап городского патриотического молодежного квеста «Зеленый патруль» (Сбор участников: Центр культурно-информационной деятельности, ул. Елькина, 45)

12:00 Магнитогорск – Автопробег «Авто-МотоДонор» (место сбора: Магнитогорск, ул. Ленина, 72)

13:00 Челябинск – Областной фестиваль сотворчества «Ты не один!» (Челябинский государственный институт культуры, ул. Орджоникидзе, 36-«а», 3 корпус, Учебный театр «Дебют»)

14:00 Челябинск – Второй матч турнира «Еврочеллендж», в рамках которого национальная сборная России встретится со сборной Франции (Ледовая арена «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)

16.04.2017, воскресенье

09:00 Челябинск – Второй этап городского патриотического молодежного квеста «Зеленый патруль» (Сбор участников: Центр культурно-информационной деятельности, ул. Елькина, 45)

12:00 Челябинск – Первый турнир по керлингу среди любителей (Ледовый дворец «Уральская молния», ул. Труда, 187-«а»)

Челябинск. Другие новости 14.04.17

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