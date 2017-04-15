NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

Анонсы событий,

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 15.04.17

15-16 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

15-16 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

15.04.2017, суббота

  • 09:00 Челябинск – Донорская акция, приуроченная к Национальному дню донора (интерактивная площадка «Территория здоровья», пл. Революции возле памятника В.И. Ленину)

  • 09:00 Челябинск – Первый этап городского патриотического молодежного квеста «Зеленый патруль» (Сбор участников: Центр культурно-информационной деятельности, ул. Елькина, 45)

  • 12:00 Магнитогорск – Автопробег «Авто-МотоДонор» (место сбора: Магнитогорск, ул. Ленина, 72)

  • 13:00 Челябинск – Областной фестиваль сотворчества «Ты не один!» (Челябинский государственный институт культуры, ул. Орджоникидзе, 36-«а», 3 корпус, Учебный театр «Дебют»)

  • 14:00 Челябинск – Второй матч турнира «Еврочеллендж», в рамках которого национальная сборная России встретится со сборной Франции (Ледовая арена «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)

16.04.2017, воскресенье

  • 09:00 Челябинск – Второй этап городского патриотического молодежного квеста «Зеленый патруль» (Сбор участников: Центр культурно-информационной деятельности, ул. Елькина, 45)

  • 12:00 Челябинск – Первый турнир по керлингу среди любителей (Ледовый дворец «Уральская молния», ул. Труда, 187-«а»)

Челябинск. Другие новости 14.04.17

Магнитогорский «Металлург» не сумел обыграть СКА во втором гостевом матче финала Кубка Гагарина. / Обвалился борт разреза: рабочие Коркинского карьера рассказали о причине странных «осадков» в поселке Роза (ВИДЕО). / 16 апреля южноуральцы встретят праздник Светлого Христова Воскресения.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter