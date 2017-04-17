17 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

Публикации за 17.04.17

17.04.2017, понедельник

09:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации Челябинска с участием главы города Евгения Тефтелева (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж)

11:40 Челябинск – Встреча с магистрантом УралГУФК Сергеем Устюговым и его тренером Иваном Брагиным в рамках проекта «Спорт – путь к успеху» (УралГУФК, конференц-зал, ул. Орджоникидзе, 1)

14:00 Челябинск – Российские актеры Александр Паль и Макар Запорожский проведут актерский тренинг для участников молодежного инклюзивного проекта «Равный равному» (Челябинский государственный институт культуры, ул. Орджоникидзе, 36-«а», 3 корпус, Учебный театр «Дебют»)

15:00 Челябинск – Пресс-конференция по проведению акции «Зеленая волна» сторонниками партии «Единая Россия» (ГПЧО «Областное телевидение», пл. Революции, 4, 4 этаж)

Челябинск. Другие новости 16.04.17

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