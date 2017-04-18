18 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

Публикации за 18.04.17

18.04.2017, вторник

08:30 Челябинск – Круглый стол «Концепция развития социально и экономически активного гражданина как основа Стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2035 года» ( (малый зал правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 3 этаж)

10:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная клещевым инфекциям и вакцинации против клещевого энцефалита (министерство здравоохранения Челябинской области, ул. Кирова, 165, 3 этаж, конференц-зал)

10:30 Челябинск – Выездное совещание по качеству уборки города (отъезд от администрации города в 09:40, первая точка: развязка на ул. Северо-Крымская, за остановкой общественного транспорта в сторону северо-запада)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция «Проведение шествия Бессметроного полка в Челябинске в 2017 году» (пресс-центр «КП-Челябинск», ул. Красная, 4, 6 этаж)

11:00 Челябинск – Торжественное собрание, посвященное 15-летию Комиссии по вопросам помилования на территории Челябинской области (ул. Васенко, 63, каб. 105)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Кто и зачем защищает нелегальные парковки Челябинска?» (пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

14:00 Челябинск – Акция «Чистый лес – территория без огня!» (ул. Б. Хмельницкого, 42, поворот в Каштакский бор, выезд к месту проведения акции в 12:30 от здания ГУ МЧС по Челябинской области, ул. Пушкина, 68)

Челябинск. Другие новости 17.04.17

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