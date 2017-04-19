19 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

Публикации за 19.04.17

19.04.2017, среда

08:00 Челябинск – Пресс-тур в нацпарк Таганай (отъезд от здания правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

10:00 Челябинск – Открытие выставки «Izbushka!», посвященной малоэтажному и коттеджному строительству на Южном Урале (Дворец спорта «Юность», Свердловский пр., 51)

11:00 Челябинск – Награждение победителей и призеров смотра-конкурса на лучшую организацию спортивно-массовой и оздоровительной работы среди населения, а также победителей спартакиад среди предприятий и районов Челябинска (администрация города, пл. Революции, 2, 5 этаж)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция «Первые итоги реализации проектов партии «Единая Россия» «Городская среда» и «Детский спорт» (пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Перспективы малоэтажного строительства в Челябинске и Челябинской области» (пресс-центр дворца спорта «Юность», Свердловский пр., 51, центральный вход, левое крыло)

14:00 Челябинск – Ежегодное торжественное открытие всероссийской акции «Вахта Памяти-2017» (Аллея Славы, мемориал «Вечный огонь»)

16:00 Челябинск – Круглый стол общественной палаты Челябинской области «Проблемы сохранения зеленых насаждений на территории Челябинска» (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, малый зал)

Челябинск. Другие новости 18.04.17

Директор златоустовского колледжа за торговлю оценками отделался штрафом. / В Челябинске будут судить хозяек подпольного казино, работавших «под крышей» начальника полиции. / Прокуратура: в Челябинской области три года подряд растет число суицидов среди подростков. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»