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Челябинск

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Публикации за 20.04.17

20 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

20 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

20.04.2017, четверг

  • 09:00-12:00 Челябинск – Выездная донорская акция в честь Национального дня донора (пешеходная Кировка, перекресток ул. Кирова и ул. Коммуны)

  • 09:00 Челябинск – Круглый стол «Современное обращение с отходами – миф или реальность?» (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 3 этаж, малый зал)

  • 09:00 Челябинск – Открытое занятие Образовательной программы Российского экспортного центра (ИТ-парк Челябинской области, ул. Молодогвардейцев 31, 1 этаж, конференц-зал)

  • 11:00 Челябинск – Прямая линия со специалистами ОГБУ «Челябинская ветстанция» (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9-й этаж)

  • 12:00 Челябинск – Открытие специализированная туристской выставки «Отдых-2017» (ВЦ «Мегаполис», Свердловский пр., 51-«а»)

  • 12:00 Челябинск – Пресс-конференция «На Южном Урале состоится Первое межрегииональное соревнование по тормохе» (пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

  • 16:00 Челябинск – Открытие персональной юбилейной выставки дизайнера Сергея Сафьянова «60Х90Х60» (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, западная башня)

  • 17:00 Челябинск – Пресс-конференция по поводу гастролей оркестра «Солисты Москвы» с участием Юрия Башмета (КЗ Прокофьева, ул. Труда, 92-«а»)

  • 19:00 Челябинск – Концерт оркестра «Солисты Москвы» (КЗ Прокофьева, ул. Труда, 92-«а»)

Челябинск. Другие новости 19.04.17

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Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
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