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Челябинск

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Публикации за 21.04.17

21 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

21 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

21.04.2017, пятница

  • 10:00-18:00 Челябинск – Специализированные выставки «Отдых-2017» и «Рыбалка» (выставочный центр «Мегаполис», Свердловский пр., 51-«а»)

  • 10:00 Челябинск – Открытие первой коворкинг-площадки по развитию технического творчества для педагогов дошкольного образования и начальной школы (Дом юношеского технического творчества, ул. Черкасская, 1-«а»,).

  • 10:00 Челябинск – Хирурги Челябинской областной клинической больницы впервые будут лечить аневризму аорты закрытым способом (Челябинская областная клиническая больница, ул. Воровского, 70)

  • 11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная изменениям в ОСАГО в 2017 году (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

  • 13:00 Челябинск – Гала-концерт ХХ городского фестиваля творчества инвалидов «Смотри на меня как на равного» (Театр ЧТЗ, пр. Ленина, 10)

  • 14:00 Челябинск – Юбилейная отчетная конференция «Аркаим: 30 лет спустя. Наука и жизнь» (ДПиШ имени Крупской, Свердловский пр., 59, главный зал театрального корпуса)

  • 14:00 Челябинск – Экспертная встреча представителей проекта ОНФ «Народная оценка качества», активистов челябинского штаба ОНФ и представителей власти (региональный исполком ОНФ в Челябинской области, ул. Цвиллинга, 20, 1 этаж)

Челябинск. Другие новости 20.04.17

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