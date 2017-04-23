23-24 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

Публикации за 23.04.17

23.04.2017, воскресенье

13:00 Челябинск – 70-я легкоатлетическая эстафета (старт от кинотеатра «Россия», ул. Б. Хмельницкого, 14-«а»)

24.04.2017, понедельник

09:00 Челябинск – Расширенное аппаратное совещание администрации Челябинска с участием главы города Евгения Тефтелева (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж)

12:00 Челябинск – Прямая линия с врачом-гастроэнтерологом высшей категории Вадимом Земляковым (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

13:00 Челябинск – Пресс-конференция «Анатолий Литовченко: семь месяцев работы депутатом Госдумы» (пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

14:00 Челябинск – Пресс-конференция с участием бегуна-путешественника Александра Капера и директора проекта «Москва – Пекин» Константина Бронникова (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

Челябинск. Другие новости 22.04.17

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