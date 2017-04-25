25 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

Публикации за 25.04.17

25.04.2017, вторник

10:00 Челябинск – Пресс-тур в ЧОКБ «Новые методы в кардиохирургии» (место сбора: Челябинская областная клиническая больница, ул. Воровского,70, корпус 5)

11:00 Челябинск – Заседание Челябинской городской Думы (пл. Революции, 2, 5 этаж, конференц-зал)

12:00 Челябинск – Праздничное мероприятие, посвященное 20-летию фонда помощи детям-сиротам «Надежда» (Камерный театр, ул. Цвиллинга, 15)

12:10 Челябинск – Встреча представителей официальных и деловых кругов Республики Башкортостан и Челябинской области в рамках официального визита главы Республики Башкортостан Рустэма Хамитова в Челябинскую область (ул. Цвиллинга, 27)

13:00 Челябинск – Пресс-подход губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и главы Республики Башкортостан Рустэма Хамитова (ул. Цвиллинга, 27)

13:00 Челябинск – семинар «Стереотипы в обучении детей с синдромом Дауна и ранним детским аутизмом» в рамках общественного проекта «Инклюзия без гроаниц» (детский сад №40, ул. Ак. Макеева, 7-«а»)

13:30 Челябинск – Пресс-конференция «Старт сезонных садовых перевозок в Челябинской области» (пресс-центр «КП-Челябинск, ул. Красная, 4, 6 этаж)

14:00 Челябинск – Деловые переговоры южноуральских и башкирских предпринимателей (Южно-Уральская торгово-промышленная палата, ул. Сони Кривой, 56, 6 этаж, актовый зал)

16:00 Челябинск – Хореографы Гарик Рудник, Алексей Карпенко и Екатерина Решетникова проведут кастинг среди молодых профессиональных танцоров по направлению «Танцы» молодежного инклюзивного проекта «Равный равному» (Русско-Британский институт управления, ул. Ворошилова, 12)

Челябинск. Другие новости 24.04.17

Челябинка довела педиатра до сердечного приступа. / Южноуральским спасателям пришлось спасать двух железных коней и одну лошадь. / Магнитогорцы, убившие коммерсантку из Вьетнама, получили 34 года на двоих. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»