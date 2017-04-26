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Челябинск

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Публикации за 26.04.17

26 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

26 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

26.04.2017, среда

  • 08:30 Челябинск – Официальная церемония открытия Почетного консульства Венгрии в Челябинске (ул. Тимирязева, 29)

  • 11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная теме соблюдения трудового законодательства, вопросам охраны труда и безработицы (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

  • 12:00 Челябинск – Хореографы Гарик Рудник, Алексей Карпенко и Екатерина Решетникова проведут мастер-класс для участников направления «Танцы» проекта «Равный равному» (танцевальная школа «Dance House», пр. Ленина, 62-«а»)

  • 13:00 Челябинск – Заседание правительства Челябинской области (резиденция губернатора, ул. Цвиллинга, 27, 4 этаж)

  • 13:00 Челябинск – Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» (Кировка, ориентир – Нулевая верста)

  • 14:00 Челябинск – Отборочный тур фестиваля творчества воспитанников центров для детей, оставшихся без попечения родителей и социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, а также детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации «Лестница успеха» (администрация Калининского района Челябинска, ул. Кирова, 10)

  • 14:00 Челябинск – Видеоконференция с Инновационным центром «Сколково» (главный корпус Южно-Уральского государственного университета, пр. Ленина, 76, ауд. 1007)

  • 14:30 Челябинск – Подведение итогов VII Молодежного форума на кубок Челябинской городской Думы «Патриоты Челябинска-2017» (Челябинский государственный институт культуры, ул. Орджоникидзе, 36-«а», 1 корпус, 1 этаж, концертный зал им. М.Д. Смирнова)

  • 15:00 Челябинск – Субботник министерства социальных отношений Челябинской области (ул. Лазурная, 10-«а»)

  • 16:00 Челябинск – Торжественное открытие всероссийского турнира «Открытый Кубок Вооруженных Сил РФ» памяти Героя Советского Союза генерала-полковника В.К. Пикалова (ЛК имени Елены Елесиной, пр. Ленина, 84)

  • 16:40 Челябинск – Выступление сильнейших спортсменов (финалы) всероссийского турнира «Открытый Кубок Вооруженных Сил РФ» памяти Героя Советского Союза генерала-полковника В.К. Пикалова (ЛК имени Елены Елесиной, пр. Ленина, 84)

  • 17:00 Челябинск – Флешмоб «Весенний UrbanDance» (ТРК «Алмаз», Копейское шоссе, 64)

Челябинск. Другие новости 25.04.17

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