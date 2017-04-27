27 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

Публикации за 27.04.17

27.04.2017, четверг

10:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная юбилейной 85-ой легкоатлетической эстафете на призы администрации города Челябинска (Легкоателический комплекс имени Елены Елесиной, пр. Ленина, 84)

11:00 Челябинск – Отборочный тур фестиваля творчества воспитанников центров для детей, оставшихся без попечения родителей, социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации «Лестница успеха» (ДДК «Ровесник», ул. Комарова, 114)

11:00 Челябинск – Встреча с депутатом Госдумы РФ Андреем Барышевым и представителями городской администрации на строительной площадке школы в микрорайоне «Парковый» (микрорайон 54, Краснопольская площадка, пересечение ул. Бейвеля и ул. Скульптора Головницкого)

13:00 Челябинск – Первый очный отбор участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов(IT-парк, ул. Молодогвардейцев, 31, конференц-зал)

13:00 Челябинск – Отборочный тур фестиваля творчества воспитанников центров для детей, оставшихся без попечения родителей, социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации «Лестница успеха» (Центр «Аистенок», улица Нагорная, 18)

15:00 Челябинск – Конкурс рабочей песни (Челябинский государственный институт культуры, ул. Орджоникидзе, 36-«а», третий корпус, театральный зал )

15:00 Челябинск – Отборочный тур фестиваля творчества воспитанников центров для детей, оставшихся без попечения родителей, социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации «Лестница успеха» (Центр «Надежда», улица Шаумяна, 83-«а», и ДК «Строителей», Шоссе Металлургов, 70-«б»)

16:00 Челябинск – Круглый стол «Система использования бэби-боксов» (центр культурно-информационной деятельности, ул. Елькина, 45, конференц-зал)

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