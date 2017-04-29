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Челябинск

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Публикации за 29.04.17

29 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

29 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

29.04.2017, суббота

  • 09:00 Челябинск – Субботник в ПКиО Калиниского района (ул. Чайковского/ ул. Университетская набережная) и в сквере на ул. Кирова

  • 09:30 Челябинск – Субботник в ПКиО Курчатовского района (ул. Молодогвардейцев/ Комсомольский пр., у клумбы)

  • 09:30 Челябинск – Субботник в сквере «Южный Урал» (ул. Красного Урала/ Комсомольский пр., у клумбы)

  • 10:00 Челябинск – Субботник в сквере Победы (ул. Дегтярева/ ул. Коммунистическая, у вечного огня)

  • 10:00 Челябинск – Субботник в сквере ул. Б. Хмельницкого (от ул. Сталеваров до ул. Жукова, у фонтана)

  • 10:30 Челябинск – 85-ая Легкоатлетическая эстафета, кольцевая велогонка и гонка на лыжероллерах на призы администрации города и области (пл. Революции)

  • 11:00 Долгодеревенское – Юбилейная региональная олимпиада «Игры победителей» – спортивные соревнования детей, перенесших онкогематологические заболевания (загородный комплекс «Лесная застава», поселок Долгодеревенское)

  • 14:00 Челябинск – Парад-открытие всероссийских соревнований по фитнес-аэробике, открытого первенства Челябинской области «Уральский пьедестал», открытого чемпионата и первенства Федерации спортивной и фитнес-аэробики Челябинской области в дисциплинах «Петит-степ», «Петит-аэробика», «Трофи-аэробика», «MegaCrew» (ДС «Метар-Спорт», ул. Черкасская, 1)

Челябинск. Другие новости 28.04.17

На Южном Урале приостановлена работа шахты «Центральная», где погибли двое рабочих. / Южноуралец пойдет под суд за совращение семилетней падчерицы. / Дело экс-вице-мэра Копейска, присвоившей 270 тысяч рублей, направлено в суд.

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