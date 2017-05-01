01-02 мая ожидаются следующие события – Челябинск

Публикации за 01.05.17

01.05.2017, понедельник

10:00 Челябинск – Митинг и шествие, посвященные Первомаю (Театральная площадь)

12:00 Челябинск – Культурно-массовое мероприятие с участием коллективов художественной самодеятельности (городской сад имени А.С. Пушкина)

12:00 Челябинск – Маевка Челябинского обкома КПРФ (городской бор, площадка за памятником Курчатову)

02.05.2017, вторник

09:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации Челябинска с участием главы города Евгения Тефтелева (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, 5 этаж)

14:00 Челябинск – Торжественный прием ветеранов-работников системы образования (Маркштадт, ул. Карла Маркса, 131)

Челябинск. Другие новости 30.04.17

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