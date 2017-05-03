NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

Анонсы событий,

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 03.05.17

03 мая ожидаются следующие события – Челябинск

03 мая ожидаются следующие события – Челябинск

03.05.2017, среда

  • 09:15 Челябинск – Выезд представителей СМИ на захоронение останков солдата Великой Отечественной войны – уроженца Кунашакского района Челябинской области Хаснутдина Сырнева (место сбора: правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

  • 11:00 Челябинск – Итоговая пресс-конференция, посвященная празднованию на территории Челябинской области 72-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 3 этаж, малый зал)

  • 12:30 Челябинск – Пресс-конференция «Как реагируют на экологические преступления прокуратура и суд Челябинской области» (пресс-центр ИД «Гранада-пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

Челябинск. Другие новости 02.05.17

На Южном Урале директор центра занятости предстанет перед судом за растрату, взятки и мошенничество. / Дюжину южноуральцев, приехавших в Удмуртию на интеллектуальные игры, отправили в больницу с кишечной инфекцией. / Обманчивый май: жару на Южном Урале сменят дожди и грозы.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter