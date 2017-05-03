03 мая ожидаются следующие события – Челябинск

Публикации за 03.05.17

03.05.2017, среда

09:15 Челябинск – Выезд представителей СМИ на захоронение останков солдата Великой Отечественной войны – уроженца Кунашакского района Челябинской области Хаснутдина Сырнева (место сбора: правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

11:00 Челябинск – Итоговая пресс-конференция, посвященная празднованию на территории Челябинской области 72-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 3 этаж, малый зал)

12:30 Челябинск – Пресс-конференция «Как реагируют на экологические преступления прокуратура и суд Челябинской области» (пресс-центр ИД «Гранада-пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

Челябинск. Другие новости 02.05.17

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