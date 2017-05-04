04 мая ожидаются следующие события – Челябинск

04.05.2017, четверг
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10:00 Челябинск – Прием женщин-участниц Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (ЧВВАКУШ)
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11:00 Челябинск – Мероприятие для ветеранов и тружеников тыла, приуроченное к празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (ул. 2-ая Потребительская, 8)
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12:00 Челябинск – Представители регионального отделения движения «Бессмертный полк России» вручат портрет дочери красноармейца, погибшего в 1944 году во время Ясско-Кишинёвской боевой операции, для участия в шествии «Бессмертного полка» в Челябинске (ул. Университетская набережная, 36, подъезд №10, «Ветеранская»)
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12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Чем грозит южноуральцам экономическая неосведомленность и как избежать всевозможных финансовых ловушек?» (пресс-центр медиа-холдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)
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13:00 Челябинск – Пресс-конференция по распределению мест в дошкольные образовательные учреждения (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, каб. 401)
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14:00 Челябинск – Музей почтовой связи Челябинской области представит новую экспозицию, посвященную 72-й годовщине Победы, – «Фронтовая корреспонденция» (Музей почтовой связи, пр. Ленина, 64)
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14:00 Челябинск – Прибытие агитационного поезда «Армия Победы-2017» (железнодорожный вокзал, Привокзальная площадь, 1)
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16:00 Челябинск – Чествование победителей и призеров восьмой зимней спартакиады учащихся России (ЛА «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38, зал для пресс-конференций)
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19:30 Челябинск – Генеральная репетиция торжественного построения челябинского гарнизона (Площадь Революции)
Челябинск. Другие новости 03.05.17
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