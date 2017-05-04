04 мая ожидаются следующие события – Челябинск

12:00 Челябинск – Представители регионального отделения движения «Бессмертный полк России» вручат портрет дочери красноармейца, погибшего в 1944 году во время Ясско-Кишинёвской боевой операции, для участия в шествии «Бессмертного полка» в Челябинске (ул. Университетская набережная, 36, подъезд №10, «Ветеранская»)