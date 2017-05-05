05 мая ожидаются следующие события – Челябинск

Публикации за 05.05.17

05.05.2017, пятница

08:00 Челябинск – Экскурсия в Донгузловский заказник (выезд от здания министерства экологии Челябинской области, пр. Ленина, 57)

10:00 Челябинск – Пресс-конференция с участием ветеранов легендарного сверхсекретного во время Великой Отечественной войны завода «К-4» (впоследствии завод «Оргстекло») (выставочный зал Объединенного государственного архива Челябинской области, ул. Васенко, 45)

10:00 Челябинск – Открытие выставки «Первый редактор», посвященной основателю газеты «Вечерний Челябинск», советскому писателю, фронтовику Михаилу Петровичу Аношкину (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, музейно-выставочный центр, вход со стороны реки)

11:00 Челябинск – У Союза журналистов Челябинской области появился собственный почтовый штемпель. Церемония спецгашения (офис Союза журналистов Челябинской области, пл. Революции, 4, оф. 301)

11:00 Челябинск – Торжественный митинг, посвященный Дню Победы, с участием воспитанников спортивных школ, тружеников тыла и ветеранов войны и спорта Челябинской области (памятник воинам-спортсменам возле ЛД «Уральская молния», ул. Труда 187-«а»)

11:00 Челябинск – Церемония открытия «Вахты памяти» (Аллея Славы)

12:00 Челябинск – Старт всероссийской акции «Дерево Победы» (ЧГПГТ им. Яковлева, ул. Машиностроителей, 31)

13:30 Челябинск – Первая высадка деревьев в рамках акции «Семейная аллея» (сквер на ул. Чайковского, пересечение ул. Чайковского и Университетской Набережной)

Челябинск. Другие новости 04.05.17

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