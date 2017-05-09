09 мая ожидаются следующие события – Челябинск

09.05.2017, вторник
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10:00 Челябинск – Церемония возложения цветов и венков (Аллея Славы, мемориал «Вечный огонь»)
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12:00 Челябинск – Торжественное построение (площадь Революции)
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12:00 Челябинск – Народные гуляния («Сад Победы»)
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12:00 Челябинск – Во всех парках города и на пешеходной части улицы Кирова пройдет акция «Георгиевская ленточка»
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13:00 Челябинск – На различных площадках города начнутся праздничные концерты, программы, народные гуляния (Театральная площадь, горсад имени Пушкина, ПКиО имени Гагарина, площадь перед ДК «ЧТПЗ», парк «Металлург», парк Калининского района, сквер по улице Молодогвардейцев)
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13:00 Челябинск – Фестиваль уличного спорта «Спортоград» и большой праздничный концерт «Огонь войны души не сжег» (Кировка)
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14:00 Челябинск – Прием губернатором Челябинской области Борисом Дубровским ветеранов Великой отечественной войны (ул. Труда, 179, гостиница Radisson Blu Chelyabinsk)
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15:00 Челябинск – Шествие Бессмертного полка (сбор от ул. Энгельса до ЮурГУ)
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20:15 Челябинск – Прием главой города Евгением Тефтелевым ветеранов и тружеников тыла (КРК»Мегаполис», ресторан «Брудершафт», Свердловский проспект, 51-«а»)
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21:30 Челябинск – Хоровое исполнение песни «День Победы» (пл. Ярославского)
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22:00 Челябинск – Праздничный фейерверк (набережная реки Миасс)
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Челябинск. Другие новости 08.05.17
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