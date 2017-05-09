09 мая ожидаются следующие события – Челябинск

Публикации за 09.05.17

09.05.2017, вторник

10:00 Челябинск – Церемония возложения цветов и венков (Аллея Славы, мемориал «Вечный огонь»)

12:00 Челябинск – Торжественное построение (площадь Революции)

12:00 Челябинск – Народные гуляния («Сад Победы»)

12:00 Челябинск – Во всех парках города и на пешеходной части улицы Кирова пройдет акция «Георгиевская ленточка»

13:00 Челябинск – На различных площадках города начнутся праздничные концерты, программы, народные гуляния (Театральная площадь, горсад имени Пушкина, ПКиО имени Гагарина, площадь перед ДК «ЧТПЗ», парк «Металлург», парк Калининского района, сквер по улице Молодогвардейцев)

13:00 Челябинск – Фестиваль уличного спорта «Спортоград» и большой праздничный концерт «Огонь войны души не сжег» (Кировка)

14:00 Челябинск – Прием губернатором Челябинской области Борисом Дубровским ветеранов Великой отечественной войны (ул. Труда, 179, гостиница Radisson Blu Chelyabinsk)

15:00 Челябинск – Шествие Бессмертного полка (сбор от ул. Энгельса до ЮурГУ)

20:15 Челябинск – Прием главой города Евгением Тефтелевым ветеранов и тружеников тыла (КРК»Мегаполис», ресторан «Брудершафт», Свердловский проспект, 51-«а»)

21:30 Челябинск – Хоровое исполнение песни «День Победы» (пл. Ярославского)

22:00 Челябинск – Праздничный фейерверк (набережная реки Миасс)



Челябинск. Другие новости 08.05.17

На Южном Урале поваленные ветром деревья придавили около десятка машин. / На трассе Челябинск – Курган автобус протаранил легковушку, есть пострадавшие. / Южноуральская бегунья выиграла чемпионат России по марафону в 30-градусную жару. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»