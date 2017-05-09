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Челябинск

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Публикации за 09.05.17

09 мая ожидаются следующие события – Челябинск

09 мая ожидаются следующие события – Челябинск

09.05.2017, вторник

  • 10:00 Челябинск – Церемония возложения цветов и венков (Аллея Славы, мемориал «Вечный огонь»)

  • 12:00 Челябинск – Торжественное построение (площадь Революции)

  • 12:00 Челябинск – Народные гуляния («Сад Победы»)

  • 12:00 Челябинск – Во всех парках города и на пешеходной части улицы Кирова пройдет акция «Георгиевская ленточка»

  • 13:00 Челябинск – На различных площадках города начнутся праздничные концерты, программы, народные гуляния (Театральная площадь, горсад имени Пушкина, ПКиО имени Гагарина, площадь перед ДК «ЧТПЗ», парк «Металлург», парк Калининского района, сквер по улице Молодогвардейцев)

  • 13:00 Челябинск – Фестиваль уличного спорта «Спортоград» и большой праздничный концерт «Огонь войны души не сжег» (Кировка)

  • 14:00 Челябинск – Прием губернатором Челябинской области Борисом Дубровским ветеранов Великой отечественной войны (ул. Труда, 179, гостиница Radisson Blu Chelyabinsk)

  • 15:00 Челябинск – Шествие Бессмертного полка (сбор от ул. Энгельса до ЮурГУ)

  • 20:15 Челябинск – Прием главой города Евгением Тефтелевым ветеранов и тружеников тыла (КРК»Мегаполис», ресторан «Брудершафт», Свердловский проспект, 51-«а»)

  • 21:30 Челябинск – Хоровое исполнение песни «День Победы» (пл. Ярославского)

  • 22:00 Челябинск – Праздничный фейерверк (набережная реки Миасс)

  • Новый День: 09 мая ожидаются следующие события – Челябинск

Челябинск. Другие новости 08.05.17

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